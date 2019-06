Keukenbrand op derde verdieping van appartementsgebouw, bewoners geëvacueerd Koen Baten

03 juni 2019

Op Hertshage in Aalst is deze avond rond 19.00 uur een keukenbrand ontstaan in een appartementsgebouw. Het vuur ontstond op de derde verdieping van het gebouw. De precieze oorzaak is niet bekend, maar mogelijk was er pot op het vuur blijven staan. De brand zorgde voor heel wat rookontwikkeling in het appartement. De bewoners werden geëvacueerd door de brandweer en in veiligheid gebracht. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt tot de keuken van het appartement op de derde verdieping.