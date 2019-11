Keuken van studentenwoning in Aalst vernield door brand Koen Baten

19 november 2019

11u59 12 Aalst De keuken van een studentenwoning in de Cumontstraat in Aalst is dinsdagochtend rond 10.45 uur volledig vernield nadat er brand was ontstaan. De brandweer kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde.

De woning telt verschillende studentenkamers en een gemeenschappelijke keuken. Het is in die laatste ruimte dat de brand dinsdag is ontstaan. De oorzaak van de brand is onduidelijk, maar de schade is wel aanzienlijk. De keuken is volledig vernield en niet meer bruikbaar.

De studenten die nog aanwezig waren konden tijdig naar buiten komen en raakten niet gewond. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er was wel heel wat rookontwikkeling. Het gebouw werd grondig verlucht, waarna iedereen weer naar binnen kon. De straat was een tijdlang afgesloten tijdens de interventie, waardoor het verkeer plaatselijk moest rondrijden.