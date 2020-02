Keuken en opnamestudio zwaar beschadigd door brand die zelf uitdooft door gebrek aan zuurstof Koen Baten

02 februari 2020

20u22 0 Aalst In het krooncenter in de Korte Zoutstraat in Aalst heeft een brand afgelopen weekend heel wat schade aangericht in een gebouw. Het vuur moet in de nacht van vrijdag op zaterdag ontstaan zijn, maar werd pas zaterdagnamiddag ontdekt. De vlammen doofden waarschijnlijk vanzelf door een gebrek aan zuurstof.

De brand werd zaterdagnamiddag opgemerkt omstreeks 14.30 uur in een van de gebouwen aan het krooncenter. Het vuur moet ontstaan zijn in de keuken van een van de gebouwen en kon zich zo verder verspreiden. De hele ruimte was zwartgeblakerd van boven tot onder. Ook een opnamestudio die zich daar bevond raakte zwaar beschadigd door de brand.

Bij de brand raakte niemand gewond. De schade werd pas een dag later opgemerkt omdat het vuur zichzelf bluste door een gebrek aan zuurstof. De brandweer kwam toen wel nog ter plaatse om een controle te doen in het hele gebouw.