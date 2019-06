Kettingbotsing aan werken viaduct zorgt voor moeilijke ochtendspits Koen Baten

28 juni 2019

12u13 0

Aan de werken ter hoogte van rotonde het Neuzeke in Aalst zijn heeft een kleine kettingbotsing voor heel wat file opnieuw gezorgd aan de werken. Drie voertuigen reden er op elkaar in, maar de schade bleef relatief beperkt. Er vielen ook geen gewonden. Het is niet de eerste keer dat er op die plaats een ongeval gebeurd en dat het verkeer in het honderd loopt. De omstandigheden van de aanrijding zijn onbekend.