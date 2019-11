Kersttruck van Coca-Cola op 7 december op Vredeplein Rutger Lievens

27 november 2019

16u10 0 Aalst Goed nieuws voor de fans van de Coca-Cola-kersttruck, want op 7 december komt die naar Aalst.

“Op zaterdag 7 december houdt de Coca-Cola kersttruck opnieuw halt in Aalst”, zegt de stad Aalst. “Wil je een leuke foto maken, een cadeautje krijgen of met de kerstman op de foto? Kom dan zeker naar het Vredeplein tussen 16 en 21 uur. Krijg je ook een warm gevoel als je in een reclamespot op tv de legendarische Kersttruck ziet voorbijkomen? Dan is het jouw kans om op zaterdagnamiddag 7 december de indrukwekkende truck in het echt te bewonderen.”