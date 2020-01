Kerstboom is gesneuveld, Grote Markt wordt klaargemaakt voor carnaval Rutger Lievens

23 januari 2020

10u48 0 Aalst Deze ochtend is de kerstboom op de Grote Markt van Aalst weggehaald. Door een misverstand was er verlichting blijven hangen in de boom, waardoor die nog niet was verwijderd. De Grote Markt kan nu klaargemaakt worden voor carnaval.

“Een probleem met de verlichting”, klonk het gisteren bij de stad. “De firma die de verlichting uit de boom moest verwijderen, is dat vergeten. Dus moeten we wachten tot dat gebeurd is voor de boom kan worden afgevoerd”, is te horen bij de stad. “Normaal was de Grote Markt nu al klaargemaakt voor de carnavalsactiviteiten, maar door de vergissing is dat nu nog niet kunnen gebeuren.”

Deze ochtend waren de medewerkers van de stad dan toch druk in de weer. De Grote Markt kan nu klaargemaakt worden voor drie dagen carnaval.