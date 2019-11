Kerst komt dichterbij: Kerstboom van 35 jaar oud op Grote Markt Rutger Lievens

24 november 2019

13u17 0 Aalst De firma Arboral leverde de 15 meter hoge kerstboom die tot na Nieuwjaar op de Grote Markt van Aalst zal staan. Het is een naaldboom van 35 jaar oud.

Nog een maand en het is weer Kerstmis. Dat feest is niet compleet zonder een mooie kerstboom op de Grote Markt van Aalst. Die boom werd geleverd door de firma Arboral uit Erpe-Mere. “Die boom is nog geplant door mijn vader”, zegt Luc Verhoeven van Arboral. “Hij is 35 jaar oud en groeide in Baraque de Fraiture. De boom is zo’n 15 meter hoog en zal in het centrum van Aalst te zien zijn tot het einde van de kerst- en nieuwjaarsperiode, 6 januari”, vertelt Verhoeven.