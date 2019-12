Kerst in de stad: opnieuw kerstfeest voor wie het moeilijk heeft of eenzaam is Rutger Lievens

18 december 2019

16u30 10 Aalst ‘Kerst in de Stad’ organiseert ook dit jaar opnieuw een kerstfeest voor wie het moeilijker heeft of eenzaam is in Aalst. “Naar jaarlijkse traditie kunnen we 300 deelnemers uitnodigen om mee te vieren op 25 december”, zeggen de organisatoren.

Kerst in de Stad is hét Aalsterse kerstfeest voor iedereen die het wat moeilijker heeft of eenzaam is. “Naar jaarlijkse traditie kunnen we 300 deelnemers uitnodigen om mee te vieren op 25 december. Je kan er genieten van een uitgebreide feestmaaltijd: aperitief, soep, voorgerecht en hoofdgerecht. In de namiddag is er doorlopend animatie voor jong en oud, met een kop koffie en een stukje taart. De kleinsten krijgen een mooie snoet op onze schminkstand, en ook de kerstman is van de partij”, zeggen de initiatiefnemers.

Het kerstfeest wordt georganiseerd door de feitelijke vereniging ‘Kerst in de Stad’, met medewerking van stad en OCMW Aalst. “Begin jaren tachtig begon carnavalskeizer Kamiel Sergant, met hulp te bieden aan mensen die het wat moeilijker hadden. Hij verdeelde voedselpakketten en kledij, maar organiseerde ook jaarlijks een kerstfeest en dit op kerstdag zelf. Het team van ‘Kerst in de Stad’ heeft de fakkel van Kamiel overgenomen zodat zijn levenswerk niet verloren gaat”, zeggen ze. “We zouden dit ook niet kunnen zonder de jaarlijkse inzet van talloze vrijwilligers en sponsoring van verschillende ondernemers zowel door financiële steun als door giften in natura. Om dit alles te doen slagen kunnen wij op Kerstdag zelf rekenen op de hulp van een dertigtal vrijwilligers.”

Wenst u het team ‘Kerst in de stad’ te ondersteunen/te sponsoren? Hier vindt u het rekeningnummer: BE38 1430 9941 2472 (Kerst in de stad).