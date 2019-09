Kermis Nieuwerkerken: Marina Wally, lasershow en eerste dernycriterium Rutger Lievens

13 september 2019

12u02 4 Aalst Kermis Nieuwerkerken staat voor de deur. Een hele week vinden er tal van activiteiten plaats in het dorp. Nieuw dit jaar is het dernycriterium voor elitedames op zondag.

Wielrennen is altijd een vaste waarde geweest tijdens de kermisfestiviteiten in Nieuwerkerken. Eddy Merckx won in 1964 hier de Herfstprijs, onder grote publieke belangstelling. Komende dinsdag wordt al voor de 92ste keer de Herfstprijs gereden door de straten van het dorp. “Nieuw dit jaar is het eerste dernycriterium voor elitedames”, zegt Olivier Vandenhende, voorzitter van ‘vzw Wielervrienden Van Eyck Sport’. “12 rensters rijden er door de Hoezestraat, Papestraat, Bredeweg en Schoolstraat. Voor het publiek is er een tent aan café De Coach.”

Het is een week vol activiteiten dankzij verenigingen als Nieuwerkerken Leeft en het lokale Feestcomité van Nieuwerkerken. Vrijdag 13 september is het opening van de kermis met live optredens en een biertent op het dorpsplein aan de kerk. Zaterdag is er een optreden van Marina Wally, Dean en Jettie Pallettie in de zaal in de Schoolstraat. Zondag is er een aperitiefconcert, maandag petanquetornooi en donderdag vervangt een lasershow het vuurwerk.