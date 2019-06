Kerkuiljongen geboren op zolder café Bij Stinne Rutger Lievens

15u09 7 Aalst Op de zolder van café Bij Stinne in Meldert zijn kerkuiljongen geboren. In het café kregen de jonge kerkuilen een ring rond een poot. In de jaren 70 was de kerkuil nog met uitsterven bedreigd, maar het dier is aan een revival bezig in de streek.

Enkele jaren geleden werden er een tiental nestkasten voor kerkuilen opgehangen in de Faluintjes. Er kwam toen veel respons op de oproep van de stad naar inwoners met geschikte gebouwen zoals stallen en schuren. “Natuurpunt beoordeelde de geschiktheid van de aangeboden locaties, de provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Landschap Schelde - Durme (RLSD) zorgden in 2017 via de Agrobeheergroep De Faluintjes voor de installatie van de grote zware kasten”, zegt Rik De Baere van Natuurpunt Aalst.

Natuurpunt heeft de nestkasten goed opgevolgd. “Dit jaar is er voor het eerst ook broedsucces in de nestbak op de zolder van café Stinne in de Putstraat in Meldert”, zegt een tevreden voorzitter van Natuurpunt Aalst. De jongen werden van zolder gehaald en in het café geringd door de Aalsterse ornitholoog en vogelringer Walter Roggeman. In het café regen vijf kuikens een ring rond een poot.