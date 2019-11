Kelderman en ‘t Overhamme behouden Michelin-ster Rutger Lievens

18 november 2019

17u47 0 Aalst Visrestaurant Kelderman en restaurant ‘t Overhamme in Aalst behouden hun Michelin-ster. Chef Peter Aesaert van Kelderman zit in de Belgische nationale selectie voor de Bocuse d’Or. In 2017 en 2015 mocht hij al eens de Belgische kleuren verdedigen op de belangrijkste kookwedstrijd ter wereld.

Hij verdedigde België al eens in 2015 en 2017. “In 2015 was er alleen de Europese wedstrijd, in 2017 geraakten we wel tot in Lyon. De ambitie is om zeker deze keer het podium te halen in Lyon. Voor minder ga ik niet”, zegt Peter.

In Gent zijn drie kandidaten voor de Belgische nationale selectie van de Bocuse d’Or bekendgemaakt, zeg maar het wereldkampioenschap van de gastronomie. De chefs komen allemaal uit Oost-Vlaamse restaurants. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) maakte zondag de drie kandidaten bekend die een ticket krijgen voor de Europese finale, die in het Estse Tallinn in 2020 wordt gehouden. Het gaat om Lode De Roover van Fleur de Lin in Zele, Peter Aesaert van Kelderman in Aalst en Sam Van Houcke van Maste in Gent.

Patrick Bonne van Bistro Marie in Knokke en Fabian Bail van Paul de Pierre in Maarkedal grepen naast de selectie. Om de twee jaar selecteert Bocuse d’Or Belgium het beste team om ons land te vertegenwoordigen op de prestigieuze Bocuse d’Or-wedstrijd. De coaching van het team zal gebeuren door gerenommeerde chefs.