Kelderman-chef Peter Aesaert wil goud op Bocuse D’Or: “Het podium in Lyon, voor minder doe ik het niet” Rutger Lievens

12 juli 2019

18u03 0 Aalst De chef-kok van het Aalsterse visrestaurant Kelderman Peter Aesaert (45) wil ons land graag vertegenwoordigen op de ‘Olympische Spelen van het koken’ de Bocuse d’Or. In 2017 en 2015 mocht hij al eens de Belgische kleuren verdedigen op de belangrijkste kookwedstrijd ter wereld.

Voor de Bocuse d’Or was kok niet het meest sexy beroep ter wereld. “De Franse topchef Bocuse wou daar verandering in brengen. Hij wou de chef meer in the picture zetten. Ondertussen is dat uitgegroeid tot de belangrijkste kookwedstrijd ter wereld, met 60 landen. 24 van die landen strijden in Lyon om het goud. In november van dit jaar selecteert België het team dat in Talinn naar de Europese voorronde gaat”, legt Peter uit.

Hij verdedigde België al eens in 2015 en 2017. “In 2015 was er alleen de Europese wedstrijd, in 2017 geraakten we wel tot in Lyon. De ambitie is om zeker deze keer het podium te halen in Lyon. Voor minder ga ik niet”, zegt Peter.