Keizer Kamiel supergelukkig met zijn exemplaar ‘100 jaar Eendracht Aalst’ Rutger Lievens

18 december 2019

18u19 90 Aalst Ook carnavalskeizer Kamiel Sergant heeft zijn boek ‘100 jaar Eendracht Aalst’ ontvangen. De makers van het boek gingen de man achter de Aalsterse hit ‘Iendracht Veroit’ persoonlijk een exemplaar afgeven.

“Het jubileumboek van Eendracht Aalst heeft een succesvolle start gemaakt. Honderden supporters en sympathisanten konden bij de lancering hun exemplaar al bemachtigen”, zegt Kenneth Demaret van Eendracht Aalst. “Op de sociale media zijn alvast lovende commentaren te lezen: ‘Het boek ‘100 jaar Eendracht Aalst’ overtreft ruimschoots mijn verwachtingen. Als het goed is mag het gezegd worden. Dat boek heb ik nog niet losgelaten’ of ‘Waar ‘De Vloek van Blavier’ een must-have was voor de trouwe Eendrachter, vind ik dit boek minstens even waardevol’ staat er te lezen.”

Vandaag kreeg keizer Kamiel Sergant zijn jubileumboek persoonlijk overhandigd door een van de makers. “Hij was onder de indruk van de uitgave en uiteraard door de volledige fotopagina die aan hem gewijd werd bij het clublied. Prompt begon Kamiel de eerste zinnen nog eens te zingen. Ook in het hoofdstuk ‘van Kamillekes tot Ladies’ is Kamiel te herkennen als stichter en vroegere voorzitter van onze damesploeg”, vertelt Demaret.

Door de grote vraag komt er voor de eindejaarsfeesten nog een extra verkoopmoment, nu zondag 22 december van 10 tot 12 uur op het clubsecretariaat in het Pierre Cornelisstadion. Voorintekenaars kunnen dan ook hun exemplaar afhalen. Wie belet is, kan gerust iemand anders langs sturen.