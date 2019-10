Keizer Kamiel dolgelukkig met bronzen beeld Rutger Lievens

04 oktober 2019

15u00 7 Aalst Beelden kunstenaar Kurt De Neef heeft carnavalskeizer Kamiel Sergant een prachtig cadeau gegeven: een bronzen ajuin waarin duidelijk de contouren van Kamiel in te ontwaren zijn.

“Bedankt Kurt de Neef voor dit prachtige kunstwerk van onze pa. Hij was er zeer blij mee”, zei Veerle Sergant, de dochter van Kamiel. Keizer Kamiel was duidelijk enorm fier met het beeld van Kurt De Neef, een beeldend kunstenaar uit de streek.

“Dit ajuintje heb ik gemaakt ter ere van onze keizer Kamiel. Als er één iemand is die dat verdient, is hij het wel”, zegt hij. Het is niet echt een bronzen beeld. “Het is een beeld van ‘acrylic one’. Het bronseffect heb ik er zelf opgezet.”