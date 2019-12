Kattestraat kent heropleving: “Nauwelijks nog lege winkelpanden” Rutger Lievens

12 december 2019

14u34 0 Aalst Na doemberichten dat er 18 winkelpanden leeg stonden in de Kattestraat in Aalst, lijkt er beterschap op komst. Op dit moment staat er nog een handvol leeg, maar de meeste panden zijn of worden ingevuld.

Enkele maanden geleden nog luidde Unizo de alarmklokken: 18 winkelpanden in de Kattestraat stonden leeg. De laatste tijd kwam daar voorzichtig verandering in. “Ondertussen zijn er 7 opnieuw ingevuld. Gehoorcentrum La Perre opent in de vroegere Subway. Pure Sense start op 18 januari. Fidoucia is erbij gekomen en Maison Melanie opende een pop-up. Dat pand wordt trouwens gerenoveerd. Tupperware opende een winkel, er is een dampwinkel en een chocoladehuis. De laatste die heropende is Crousty Provence”, zegt Pieter Van Houcke, de centrummanager van de stad Aalst.

Volgens hem was het een toevallige samenloop van omstandigheden dat de Kattestraat een lege indruk gaf. “Er is wel degelijk beweging in de straat. Malpertuus wordt een hotel. Andere panden worden volop verbouwd. Het pand waar vroeger AS Adventure zat is afgebroken en daar komt opnieuw een winkelpand. Dankzij de actieve handelsvereniging hangt er een leuke vibe in de straat. De Kattestraat is weer een van onze belangrijkste winkelstraten”, zegt hij.

Michael Redant, voorzitter van de vereniging van handelaren uit de Kattestraat, bevestigt dat. “Het leuke is dat de nieuwe handelaren vaak erg geëngageerde mensen zijn die iets in beweging willen zetten in de straat. Als handelaren willen we volop inzetten op beleving”, zegt hij.