Kattenliefhebbers waarschuwen: “Deze week vangacties op verschillende plekken” Rutger Lievens

21 augustus 2019

12u33 24 Aalst De organisatie van kattenliefhebbers Kattenkwaad waarschuwt voor vangacties op Aalsters grondgebied. De stad laat zwerfkatten vangen, maar Kattenkwaad vreest dat ook tamme huiskatten zullen meegenomen worden.

“Er zijn deze week opnieuw vangacties gaande op verschillende locaties. Indien jouw katje dezer dagen plots vermist is, bel dan dringend naar de stad om te weten of er in jouw buurt vangacties geweest zijn. Zodat je zo snel mogelijk jouw dier terug hebt”, luidt de oproep.

"Rato vangt dieren in opdracht van de stad als iemand klaagt over 1 of meerdere zwefkatten die bijvoorbeeld in de tuin langskomen. Indien een gevangen dier gechipt is wordt eigenaar gecontacteerd.”

Meer over dieren

human interest