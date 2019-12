Katrien stelt haar eerste fictieboek voor in De Werf: “Verhalen zijn altijd de rode draad in mijn leven geweest” Rutger Lievens

05 december 2019

17u45 0 Aalst Katrien Verheecke (37) stelt op zaterdag 7 december haar eerste fictieboek voor in De Werf in Aalst: ‘In gedachten’. Het is het eerste deel van een trilogie. “’In gedachten’ is fantasy, avontuur, coming-of-age en maatschappijkritiek in een”, zegt de schrijfster.

Katrien Verheecke (37) is afkomstig van Mechelen maar volgde de liefde naar Aalst. Ondertussen woont ze er tien jaar en werkt ze in het cultuurcentrum De Werf. Van opleiding historica en ze schreef al eens boek maar dan in het non-fictiegenre. “Dat was een boek over de mensen in Mechelen in de Tweede Wereldoorlog. Vol getuigenissen van Mechelaars. Ik schreef het samen met een vriendin die moraalwetenschapper is. We interviewden een heleboel mensen die het hadden meegemaakt, van verzetstrijders tot smokkelaars.”

“Ik hou van de grootse epische verhalen”

Haar nieuw boek ‘In gedachten’ schreef ze helemaal alleen en is fictieboek. “Het boek over de geschiedenis van Mechelen was een goeie oefening”, zegt Katrien, die al van jongs af aan gek is van fantasierijke verhalen. “Ik hou vooral van grootse, epische verhalen, met alles erop en eraan, grote en kleine thema’s, en zo’n verhaal heb ik ook zelf proberen te schrijven. ‘In gedachten’ is fantasy, avontuur, coming-of-age en maatschappijkritiek in een. De belangrijkste thema’s zijn liefde en vriendschap, natuur versus cultuur, opgroeien en (bij)geloof”, aldus de auteur. “Ik hou heel veel van natuur, fantasie. Ik ben zelf niet gelovig maar vind het een fascinerend thema.”

Katrien schreef de voorbije twee jaar aan het boek. “Het verhaal speelt zich af in een fictieve samenleving. Aan de vooravond van haar naamrite staat Mosje op de drempel van het volwassen leven. Als Valleibewoner tel je pas mee als je jezelf bewezen hebt. Onder de permanente dreiging van het woud is er geen ruimte voor zwakte en bijgeloof. De ouders van Mosje zijn verdwenen aan de grens in het woud en ze wordt opgevoed door haar koudhartige grootmoeder. Wat is er met haar ouders gebeurd? Wie kan ze vertrouwen?”, licht Katrien al een tipje van de sluier op.

Verhalen zijn de rode draad

Voor haar is een boek uitbrengen een droom die uitkomt. “Ik wist als kind al dat ik schrijfster wilde worden, maar aangezien velen dromen en weinigen het waarmaken, heb ik dat plan lang aan de kant geschoven. Verhalen zijn wel altijd de rode draad in mijn leven geweest, ook bij mijn studie geschiedenis. En uiteindelijk besefte ik: niets is onmogelijk zolang je het niet probeert”, vertelt Katrien.

Het boek is verkrijgbaar bij Fnac en Standaard Boekhandel en kost 22,5 euro. Meer info op haar website.