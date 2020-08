Katrien start met ijsjeskraam Lentilou: “Vanille is mijn favoriet” Rutger Lievens

05 augustus 2020

17u37 4 Aalst Katrien De Vleeschauwer uit de Kloosterweg in Aalst start ijsjeskraam Lentilou. Met haar ambachtelijke ijsjes treedt ze in de voetsporen van de bekende ijsjesventer Louis Van De Maele.

De in 2018 overleden Louis was tot 2010 een van de bekendste ijsjesverkopers van Aalst en de grootvader van de echtgenoot van Katrien. Ik was eerder zelfstandig kapster en ambtenaar. Niets mis mee, maar mijn droom lag elders: roomijs maken en verkopen. Dat idee kwam niet uit de lucht vallen. Louis Van De Maele (1921-2018) was een bekende ijsventer in Aalst. Zijn verschijning, zijn triporteur, zijn heerlijke ijsjes en zijn wafels in de winter zijn in het geheugen van veel Aalstenaars gegrift. De oudere generaties hebben vast wel een hoorntje (of méér dan één) van Loui’ken de crèmeman geproefd. Ik heb Louis goed gekend. Hij was de grootvader van mijn echtgenoot Nicky. Hij en ik waren er vele jaren kind aan huis. Dankzij Louis kreeg ik - letterlijk en figuurlijk - de smaak van roomijs te pakken. Vanille werd mijn absolute favoriet!”, vertelt Katrien.

Lentilou is vernoemd naar Louis en Katriens dochter Lente. De ijsjesverkoopster zal in de stad te vinden zijn, maar je kan ook in de Kloosterweg ijs kopen. Check de Facebookpagina van Lentilou.