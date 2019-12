Katrien Beulens en Silke Van Vaerenbergh verlaten CD&V-fractie: “Wij zijn zwaar teleurgesteld” Rutger Lievens

17 december 2019

12u06 46 Aalst “Er moet een einde komen aan de politieke spelletjes”, zo zeggen s chepen Katrien Beulens en gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh. Zij blijven de meerderheid steunen en zullen vanavond het meerjarenplan mee goedkeuren. Ze verlaten daardoor noodgedwongen de huidige CD&V-fractie in Aalst en zullen onafhankelijk zetelen. CD&V besliste gisteren om het meerjarenplan niet goed te keuren, en de bevoegdheden van Ilse Uyttersprot als pasmunt te gebruiken.

“In elk conflict zijn er altijd twee kanten”, stelt Katrien Beulens over de politieke impasse waarin Aalst zich momenteel bevindt. “Ik ga zeker niet beweren dat N-VA of Open Vld het soms niet anders hadden kunnen aanpakken, maar ik heb herhaaldelijk gewaarschuwd mij absoluut niet goed te voelen bij het conflictmodel dat binnen CD&V werd gevolgd. Gisteren was er het laatste partijbestuur voor de gemeenteraad van vanavond. Opnieuw werd beslist om de destructieve houding ten aanzien van het meerjarenplan door te zetten, ongeacht de inhoud ervan. Daar kunnen wij niet mee akkoord gaan, het plan dat er ligt is werkbaar en verdient onze steun. Ik wil aan politiek doen op een correcte, positieve en inhoudelijke manier. Werken aan de toekomst van Aalst. Daar wil ik mijn energie in steken. Daar heeft iedere Aalstenaar recht op. Dat blijkt niet mogelijk binnen de huidige CD&V-afdeling van Aalst. Er is geen vertrouwen meer.”

Geen politieke spelletjes

Silke Van Vaerenbergh valt haar bij : “Ik vind het belangrijk dat politiek gevoerd wordt op basis van inhoud om de juiste beslissingen te kunnen nemen. En bij conflicten moet er naar constructieve oplossingen worden gezocht. Daar heerst er binnen CD&V grotendeels een andere mening over. We worden deloyaal genoemd omdat we ons oplossingsgericht willen opstellen. Het stadsbestuur moet een constructief en toekomstgericht beleid voeren. Geen politieke spelletjes. Daar haalt niemand voordeel uit. Integendeel: het is de Aalstenaar die er de dupe van is. Dat moet stoppen.”

Na het verlies van de bevoegdheden van Ilse Uyttersprot, bleef schepen Katrien Beulens met mandaat van de partij aan de collegetafel zitten: “Ik heb het financieel meerjarenplan mee onderhandeld en heb kunnen wegen op dossiers die voor ons belangrijk zijn. Zo worden de dossiers van de pastorieën bekeken, blijft jeugdopbouwwerk overeind en komt er een mooi nieuw Aalsters zwembad. Ook voor klimaat en kinderopvang worden voldoende middelen voorzien. Dergelijke resultaten haal je enkel door mee aan tafel te zitten in plaats van een open oorlog te voeren. Daar nu op teruggefloten worden, is voor mij een zware motie van wantrouwen.

Geen overstap

Hoewel het resultaat van de onderhandelingen zeer verdedigbaar is, besliste het partijbestuur opnieuw om geen goedkeuring te verlenen aan het meerjarenplan, vermits de bevoegdheden nog niet zijn teruggekeerd. Wij begrijpen niet dat inhoud voor hen blijkbaar minder belangrijk is.”

Een overstap naar een andere partij is niet aan de orde. “Dat zal wel worden gezegd, maar daar zijn we niet mee bezig. Wij zijn zwaar teleurgesteld. De volgende verkiezingen zijn pas binnen vijf jaar en ondertussen zal er nog veel water door de Dender stromen. We zijn verkozen op basis van een bepaald programma en we hebben een bestuursakkoord ondertekend. Het meerjarenplan is daar een logisch gevolg van. Dat zijn voor ons de documenten waardoor we ons stemgedrag binnen de meerderheid laten bepalen. Dat is altijd al zo geweest en zal in de toekomst niet anders zijn.” zegt Silke Van Vaerenbergh.

Samen met N-VA en Open Vld hebben de twee onafhankelijken een nipte meerderheid in de gemeenteraad. Meer daarover lees je hier.