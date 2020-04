Katoo en Ines maken lockdown-portretten: “Met Raamvertellingen documenteren we de veranderde wereld” Rutger Lievens

16 april 2020

14u39 3 Aalst Ines Thora (23) en Katoo De Vuyst (23) proberen de lockdown te documenteren met Raamvertellingen. Wie zijn hun modellen? U, ik en iedereen uit Aalst en omgeving die nog eventjes in hun kot moet blijven. Zo ging cafébazin Frieda van café Caberé in Aaigem achter haar raam zitten voor een portret. Het resultaat is te zien op Kunstoevers TV.

Ines Thora (23) en Katoo De Vuyst (23) zijn twee jonge kunstenaars die samen naar de kunstacademie in Aalst gingen. “Daarna gingen we elk onze eigen weg, maar we bleven steeds hartsvriendinnen die elkaars kunstenaarspraktijk begrijpen en ondersteunen. Ook zijn we samen werkzaam als vrijwilliger in Netwerk Aalst”, zeggen ze. Katoo De Vuyst woont in hartje Aalst en volgt de richting Mixed-media in Sint-Lucas in Gent. Ines Thora woont in Ternat en studeerde aanvankelijk Vrije Kunsten in Brussel om hierna haar opleiding af te sluiten met een master Culturele studies in Leuven.

Caberé

Het idee van Raamvertellingen kwam van Katoo. “Op school kreeg ik de opdracht om tijdens de lockdown mijn huisgenoten te tekenen als vervangopdracht voor het vak ‘modeltekenen’. Ik woon echter alleen en dat bracht me aan het denken. Op kunstoevers wilde ik tekeningen van mensen achter hun raam tonen. Toen vielen de puzzelstukken in mekaar”, zegt Katoo. Toen ze haar idee uitlegde, zag ook Ines dit onmiddellijk zitten en gingen ze samen aan de slag. “Kunst moet dicht bij de mens staan.”



En wie staat er dichter bij de mensen dan een bekende cafébazin? Dus belandden ze bij Frieda van café Caberé in Aaigem. “In het algemeen vroegen wij ons af hoe het leven er nu uitziet voor mensen”, vertelt Ines. “Zijn ze eenzaam? Hoe zit dat daar ‘in uw kot’’? Frieda is in het bijzonder een vrouw die als cafébazin continu onder de mensen zit. Wij vroegen ons af hoe het leven haar nu zou vergaan. Met het fluitje dat je in het filmpje ziet, lokt zij mensen (vaak klanten) die zij herkent en langs haar huis passeren. Deze komen dan eens dag zeggen aan het raam en een praatje slaan. Op deze manier kan zij toch nog menselijk contact behouden.”

Frieda mist het café. “Het café en de mensen. Mijn vaste klanten. In de voormiddag zijn er normaal gezien de vaste klanten die eens komen biljarten”, vertelt de cafébazin aan de creatieve jongedames. Door een raampje nam ze de tekening in ontvangst.

Kunstoevers

“Met Raamvertellingen willen we het leven van het volk documenteren. Wij gaan bij mensen aan huis, tekenen hen vanachter het raam. In dit raam zien wij ook onze eigen weerspiegeling. We willen de wereld die er op zo een korte tijd voor iedereen zo anders uitziet, documenteren. Een tekening neemt ongeveer een half uur in beslag”, zegt Ines. “Wanneer deze tekening is afgewerkt, deponeren wij deze in de brievenbus. In principe willen we bij iedereen langsgaan, maar momenteel beperken wij ons bereik tot Aalst en omstreken omwille van de coronamaatregelen. Ook vragen wij een symbolische vrije bijdrage per tekening, omdat kunstenaars momenteel door onzekere tijden gaan.”

Twee keer per week komt er een aflevering van Kunstoevers TV (KOTV) online. Sinds drie jaar nemen Katoo en Ines aan de fysieke edities van Kunstoevers deel, het nieuwe online format was ook voor hen een uitdaging. “Wij zijn Kunstoevers en dan in het bijzonder organisator Kwinten Callens enorm dankbaar om ook in deze tijden een platform te bieden aan gemotiveerde kunstenaars. Dankzij Kunstoevers kunnen artiesten hun werk in de kijker zetten, op momenten dat dit via andere kanalen niet mogelijk is”, zeggen ze.



