Karim Van Overmeire (N-VA): “Problemen zijn niet opgelost na een gesprek van een kwartier” Rutger Lievens

09 december 2019

21u06 6 Aalst Schepen Karim Van Overmeire (N-VA) is verbaasd over de uitspraken van CD&V-fractieleider Eddy Couckuyt op regionale tv-zender TV Oost vandaag. Die stelde dat er een constructief gesprek is geweest tussen schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) en burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Het stadsbestuur beslist op 18 december of Ilse Uyttersprot haar bevoegdheden als schepen terugkrijgt.

Eerder vandaag vertelde Eddy Couckuyt op TV Oost dat er een gesprek was geweest tussen schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) en burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Ze zouden werken aan een duurzame samenwerking.

Schepen Karim Van Overmeire (N-VA) nuanceert dat toch een beetje. “Ik ben verbaasd dat sommigen vinden dat het probleem met collega Uyttersprot na een gesprek van een kwartiertje met de burgemeester al bijna zou zijn opgelost”, zegt Van Overmeire (N-VA). “Een jaar lang is er obstructie gevoerd en werd er bewust foutieve informatie verspreid, waardoor we in het college uiteindelijk wel genoodzaakt werden om de bevoegdheden te herschikken.”

“We deden dat niet met plezier, maar bij de grote meerderheid van de collega’s is het vertrouwen echt helemaal weg. We moeten nog het allereerste signaal krijgen dat het in de toekomst echt anders zal zijn. Het feit dat een allereerste gesprekje al meteen aan de pers wordt gelekt en dat men zonder meer terug wil naar de vorige situatie, is in elk geval niet erg vertrouwenwekkend. Het is ook geen goed teken dat men na een maand het nog altijd voorstelt alsof dit alleen maar een akkefietje was tussen de burgemeester en Ilse Uyttersprot is. Iedereen wil de komende vijf goed besturen, maar je zorgt niet voor een duurzame oplossing door de oorzaken van de problemen gewoon onder de mat te vegen”, aldus schepen Van Overmeire (N-VA).