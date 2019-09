Kapsalon ‘Elsentriek’ geeft je een roze, blauw of grijs kapsel: “Aalst is klaar voor wat mee gedurfde kleurtjes” Rutger Lievens

18 september 2019

15u07 15 Aalst Els Dufour uit de Gentsestraat in Aalst is een durfal, toch als het op kapsels aankomt. Haar nieuwe kapsalon ‘Elsentriek’ is gespecialiseerd in niet zo doordeweekse haarkleuren: roze, blauw, grijs, alle kleuren van de regenboog. Een gewaagde zet in Aalst? “Onze stad is daar klaar voor”, zegt ze.

In wereldsteden als Amsterdam, New York, Berlijn en Tokyo is het normaalste zaak dat je met geel gekleurde haren over straat loopt. “Mijn man heeft blauw haar en ik heb vaak een roze kopje, maar dat zie je niet zo veel in Aalst. Voorlopig, want nu is ‘Elsentriek’ er”, glimlacht Els. “Ik heb veel klanten die vroeger naar Gent gingen om hun haar te kleuren omdat de kapsalons het hier niet willen doen. Als je vraagt voor een blauwe coupe, dan weigeren de meesten. De mensen in Aalst willen het nochtans en zijn er klaar voor”, zegt ze.

Alle kleuren zijn mogelijk. Els kan zelfs alle kleuren van de regenboog tegelijk in je haar kleuren. “Ik heb een opleiding coloriste en barbier achter de rug en weet hoe je haren gezond houdt én ze een mooi kleurtje geeft”, zegt Els die de vrouw is van Egon Twin. Het kapsalon bevindt zich boven de gitarenwinkel in de Gentsestraat.