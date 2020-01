Kapsalon Delvoo start geldinzameling voor koala’s en kangoeroes: “Het eindbedrag gaat integraal naar WWF” Rutger Lievens

08 januari 2020

10u15 6 Aalst Het dierenleed in Australië raakt de Aalstenaars in het hart. Kapsalon Delvoo Coiffure in de Koolstraat in Aalst is een geldinzameling gestart voor de getroffen koala’s en kangoeroes.

“Pray for Australia’...Ook Delvoo Coiffure doet mee. Er staat een donatiepot in de zaak. Het eindbedrag gaat integraal naar WWF”, zeggen David en Kathy van Delvoo Coiffure. Ook rosse muntjes worden aanvaard. Met het geld wil het kapsalon de getroffen dieren in Australië steunen.

Eerder deze week waren Aalstenaars al de drijvende kracht achter Team Belgium For Australia. Die Facebookgroep telt ondertussen al meer dan 10.000 leden. Die zijn bezig met het haken en breien van buidels voor de getroffen babykoala’s en babykangoeroes.