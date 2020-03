Kandidaat-voorzitters Open Vld debatteren in cultuurcentrum De Werf Rutger Lievens

06 maart 2020

14u09 10 Aalst Op zaterdag 7 maart is er in CC De Werf in Aalst een debat tussen de kandidaat-voorzitters van Open Vld. Els Ampe, Bart tommelein, Egbert Lachaert en Stefaan Nuytten gaan er in debat.

De Jong VLD verzamelt zaterdag in Aalst. In de voormiddag zijn er verschillende inhoudelijke debatten en sessies waar de leden, die van alle windstreken in Vlaanderen komen, over verschillende thema’s. Het kernthema op deze ledendag is klimaat.

Professor Manuel Sintubin van de KU Leuven zal er komen praten over ‘Ecomodernisme’ samen met Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz. Ook Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne tekent present en zal het hebben over hoe je je kan inzetten voor de planeet op een lokaal niveau.

“We hebben het gevoel dat klimaat en energie niet het meest prioritaire thema is binnen onze regeringen, het is nochtans een thema dat sterk leeft bij jongeren”, vertelt provinciale voorzitter van Jong VLD Tristan Boedts.

De kers op de taart is een groot debat onder de kandidaat voorzitters van Open Vld. Egbert Lachaert zal er de degens kruisen met Els Ampe, Bart tommelein en Stefaan Nuytten.

Lokaal voorzitter Charlien de Kerpel: “Onze partij heeft nood aan een nieuwe wind, daarom dat wij de kandidaten op de rooster gaan leggen, zo kunnen onze jongeren een geïnformeerde stem uitbrengen en proberen we de kandidaat voorzitters te overtuigen om meer rekening te houden met de jeugd!”

Het debat tussen de kandidaten start om 11.30 uur. Naast de debatten zullen er nog ook nog workshops plaatsvinden zoals bijvoorbeeld Social Media en Digitale Communicatie voor de Jong VLD-leden.