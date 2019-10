Kandidaat-prins Werner viert campagnebal in de Flora Rutger Lievens

23 oktober 2019

14u37 20 Aalst Dit weekend is het feest in de Flora: zaterdag is daar het campagnebal van kandidaat-prins carnaval Werner Kinoo.

De prinsenverkiezing vindt plaats op 25 januari 2020 in de Florahallen in Aalst en gaat tussen Yvan De Boitselier en Werner Kinoo. Die laatste staat volgend weekend al op het podium in de Flora. Werner organiseert op zaterdag 26 oktober zijn campagnebal.

Eerst is er om 20 uur een receptie voor de genodigden en aansluitend start het feest voor alle fans en sympathisanten van Werner Kinoo. Traditioneel stelt de kandidaat op het campagnebal een nieuwe liedje en zijn affiche met karikatuur voor. Een ticket in voorverkoop kost 5 euro, aan de kassa betaal je 7 euro.