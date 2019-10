Kandidaat-prins Werner is Voil Jeanet op officiële campagneaffiche Rutger Lievens

29 oktober 2019

14u22 2 Aalst De grootste carnavalshit van Werner Kinoo is getiteld: ‘Voil Jeanet’. Zo staat de kandidaat-prins carnaval 2020 ook op zijn officiële campagneaffiche. Verkleed als vrouw met ‘voegelmoit’. De karikatuur is getekend door Bram De Baere.

Werner Kinoo maakte zijn affiche afgelopen zaterdag al bekend en deelde nu de digitale versie op sociale media. De karikatuur is in de herkenbare, klassieke Bram De Baere-stijl en het plaatje klopt helemaal. Werner Kinoo is er afgebeeld als Voil Jeanet, het hoofdpersonage van zijn bekendste carnavalshit ‘Voil Jeanet’.

Werner zijn campagne draait ondertussen op volle toeren, met een nieuwe affiche en een campagnenummer dat goed ontvangen werd. Op 16 november volgt het campagnebal van Yvan De Boitselier.