Kandidaat-Prins Carnaval Yordi heeft begrip voor annulering prinsenverkiezing Frank Eeckhout

17 juni 2020

13u48 1 Aalst Kandidaat-prins carnaval Yordi Ringoir heeft begrip voor het annuleren van de prinsenverkiezing in 2021 in Aalst. “Ik had zelf al aangegeven om mijn ambities een jaartje op te bergen. Bovendien heeft de huidige Prins Carnaval Yvan onvoldoende kunnen genieten van zijn prinsenjaar, want kort na carnaval werden alle activiteiten geannuleerd”, laat Yordi weten.

Het is al heel lang de gezonde ambitie van Yordi Ringoir om een gooi te doen naar de scepter van Prins Carnaval in Aalst. In 2021 achtte hij zijn moment gekomen, maar het coronavirus gooit nu roet in het eten. “Helaas is onze stad, net zoals de rest van de wereld in de klauwen gevallen van een epidemie. Dat heeft ook een invloed op ons fantastisch carnaval. Ik sta dan ook volledig achter de beslissing van de stad om de Prinsenverkiezing van 2021 te verplaatsen naar 2022. De algemene gezondheid van de bevolking en de economische gezondheid van onze stad primeert op mijn persoonlijke ambitie. Het gezond verstand moet het komende jaar de winnaar worden", zegt Yordi.

Verlenging voor Yvan

De Aalstenaar vindt ook dat de huidige Prins Carnaval Yvan recht heeft op een volledig jaar om de titel te dragen. “Kort na carnaval werden alle activiteiten geannuleerd. Elke prins verdient het om een volledig jaar van deze bijzondere eer te genieten. Helaas heeft het coronavirus daar voor Yvan anders over beslist. Ik gun hem dus van harte een verlenging van deze periode. Daarbovenop leven we nog steeds in onzekere tijden. Het is momenteel niet opportuun om bij handelaars aan te kloppen voor financiële steun om mijn persoonlijke ambitie waar te maken. De handelaars zullen de komende periode hard nodig hebben om de geleden schade te herstellen. Niemand weet of er een eetfestijn of een carnavalsbal kan en mag doorgaan. Zonder financiële ruggengraat is een project als kandidaat-Prins Carnaval niet haalbaar voor een jonge twintiger. Met deze redenen in het achterhoofd heb ik besloten om mijn persoonlijke ambitie nog even op te bergen. De verkiezing is meestal de start van carnaval. Laat ons hopen dat we door de prinsenverkiezing te annuleren, enkele weken later toch nog van ons volksfeest kunnen genieten", besluit Yordi.

Yordi Ringoir was voorlopig de enige kandidaat die zijn ambitie al had uitgesproken om in 2021 Prins Carnaval te worden.