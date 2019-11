Kachel blijft branden: hevige rookontwikkeling in woning Koen Baten

29 november 2019

14u14 0 Aalst In de Neerhoflaan in Gijzegem bij Aalst is deze ochtend rond 10.45 uur brand uitgebroken in een woning. De kachel was er blijven branden, wat vermoedelijk het vuur heeft veroorzaakt. “De woning heeft vooral heel wat rookschade opgelopen binnen en is tijdelijk niet bewoonbaar", aldus Gilles Lacante van de brandweer.

De brand bleef beperkt tot rond de kachel en was snel onder controle door de brandweer. De hele woning binnen was wel volledig zwartgeblakerd en zat onder het roet. Op het moment dat de brand werd opgemerkt was er niemand meer aanwezig in het pand. De bewoonster zou recent naar het rusthuis gebracht zijn. De woning is door de brand een hele tijd onbewoonbaar.