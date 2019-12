Kaasmaker uit Moorsel stelt ‘Faluintjeskaas’ en ‘Karnavalskees’ voor Rutger Lievens

06 december 2019

14u35 11 Aalst Kaasmaker Andy Arijs uit Moorsel lanceerde enkele maanden geleden Faluintjeskaas, en brengt als rasechte carnavalist nu ook ‘Karnavalskees’ op de markt.

Enkele maanden geleden creëerde de kaasmaker ‘Faluintjeskaas’. De Faluintjesgemeenten in Aalst zijn Moorsel, Herdersem, Baardegem en Meldert. “De Faluintjeskaas wordt gekenmerkt door een halfzachte structuur en eetbare gewassen korst; het is een heel toegankelijke kaas omwille van zijn milde smaak”, vertelt Andy Arijs. “Intussen werd het gamma verder uitgebreid met onder meer een Moorselse Goude (type Gouda), Meldertse Witte (kaas met witte schimmelkorst op basis van schapenmelk, type brie), Herderkes (verse geitekaasjes), ricotta en verse koekaasjes”, aldus de kaasmaker.

Ook de Alosta-kaas gerijpt in het gelijknamige streekbier is van de hand van Andy. “Dat de kazen bijzonder smaakvol zijn, valt niet te verwonderen: ze zijn immers allemaal volledig handgemaakt op basis van rauwe melk uit de Faluintjes”, zegt hij.

Rasechte carnavalist

Als rasechte carnavalist is Andy trots om na maandenlange arbeid zijn Karnavalskees te kunnen voorstellen. “Het werd een rauwmelkse kaas - type Goudse - op basis van Aalsterse melk, uiteraard volledig handgemaakt en vier weken gerijpt aan 12 graden. De kaas is pittig maar toch zacht, naar het beeld van de voil janet, onder meer dankzij de kruidenmix waarin ‘ajoin’ natuurlijk niet mocht ontbreken. Door die specifieke kruiding kreeg ik een kaas met rood-wit-gele toetsen. Die Oilsjterse kleurencombinatie vindt men ook aan de buitenkant terug, de rode coating werd trouwens prachtig afgewerkt met een beeltenis van de voil janet, eveneens naar Aalsters ontwerp.”

Een bol Karnavalskees (380gr.) zal 7,50 euro kosten en kan vanaf nu gereserveerd worden via info@faluintjeskaas.be of via de Facebookpagina. In beperkte oplage is er een uniek carnavalslintje voorzien. Na de jaarwisseling zal de Karnavalskees ook te koop zijn bij Ambarosa Streekproducten, in de De Ridderstraat 38 in Aalst. Ook de andere streekkazen uit het gamma zijn er het hele jaar door verkrijgbaar. Meer info over het gamma en verkooppunten vindt u via facebook.com/Faluintjeskaas/.