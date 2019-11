Jury gezocht voor prinsenverkiezing en zondagsstoet Rutger Lievens

19 november 2019

14u15 0 Aalst De stad Aalst is op zoek naar een jury voor de verkiezing van prins carnaval en voor de zondagsstoet.

“Wie op zaterdag 25 januari de scepter in handen krijgt als prins carnaval 2020 wordt niet enkel bepaald door een kennisproef en een sms-voting, maar ook door een 30-koppige jury. Tijdens de stoet op zondag 23 februari zijn er 40 juryleden die de losse, kleine, middelgrote en grote groepen quoteren op verschillende criteria”, legt de stad Aalst uit.

Wil je deel uitmaken van de jury tijdens de verkiezing prins carnaval en/of tijdens de zondagsstoet? Dan moet je aan volgende voorwaarden voldoen en een verklaring op eer indienen: Je kan je kandidatuur indienen tot 2 december 2019 via het online formulier op de website van de stad Aalst.

Vergeet zeker niet te vermelden of je wil jureren voor de prins carnaval, voor de zondagsstoet of beide. Wie uiteindelijk in de jury mag zetelen, wordt bepaald via lottrekking en zal worden bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen.