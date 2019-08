Junkie zet vriendin in als prostituee om heroïne te kunnen kopen: “Het was haar eigen keuze” Nele Dooms

21 augustus 2019

18u26 0 Aalst “Een schrijnend dossier”. Zo noemde de openbaar aanklager de zaak waarvoor Aalstenaar J.V. (34) woensdag voor de Dendermondse rechter stond. De man, verslaafd aan heroïne, had zo zijn eigen manier om aan geld te geraken om zijn verslaving te bekostigen.

“Als junk zette hij zijn vriendin in als prostituee om zo aan geld te komen om zijn drugs te kunnen kopen”, klonk het bij het openbaar ministerie. “Deze man is overigens geen onbekende voor het gerecht.” V. stond niet alleen terecht voor het aanzetten tot ontucht, maar ook voor slagen aan zijn vriendin en bezit van heroïne.

Zelf beweerde hij echter dat hij de jongedame helemaal niet aangezet had om zich te prostitueren. “Ze had dit helemaal zelf voorgesteld, het was haar eigen beslissing”, verklaarde hij. “Zo wilde ze zelf aan geld komen. Ik heb haar daar alleen maar in gesteund, maar haar zeker niet gedwongen. ze gebruikte zelf ook drugs.”

Daarop zwaaide de openbaar aanklager met een confronterend sms-bericht tussen de twee. “De vriendin stuurde dat ze bang was, dat ze stond te bibberen op haar benen omdat ze bij een klant moest die ze niet kende. En wat doet V? Hij stuurt alleen maar terug dat hij haar steunt in plaats van haar daar weg te halen. Het meisje was overigens zwakbegaafd.”

V. gaf toe dat hij “domme fouten en verkeerde keuzes maakte”. “Nu ik in de gevangenis zit, heb ik mijn hoofd kunnen leegmaken. Ik ben ook volledig gestopt met heroïne”, vertelde hij de rechter. “Ik wil een beter leven.” De rechter velt vonnis op 3 september.