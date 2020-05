Julien (66) baat als gepensioneerde een café uit, maar krijgt geen premie: “Van wat moeten wij leven?” Rutger Lievens

05 mei 2020

16u37 14 Aalst “Van wat moeten wij leven?”, staat er te lezen in een bericht aan de deur van café Belfort in Aalst. Café-uitbaters Julien Saeys (66) en Rita Bedaert (65) maken zich grote zorgen. Als gepensioneerden met een café hebben ze geen recht op een hinderpremie, omdat ze al een pensioen ontvangen.

Julien viert zijn 66ste verjaardag, maar krijgt geen groot verjaardagsfeest door de coronacrisis. Bovendien heeft Julien ook grotere zorgen aan zijn hoofd, want tot nu toe werd elke premie die hij aanvroeg geweigerd. “Ik ben zeer teleurgesteld in de situatie. Ik ben 26 jaar arbeider geweest bij Renault en toen dat sloot, ben ik cafébaas geworden. Eerst in De Witte Leeu hier op de hoek. Dat café heb ik twaalf jaar opengehouden en in 2009 heb ik dan vervolgens café Belfort gekocht. Ik heb dus altijd gewerkt en belastingen betaald. Nu heb ik steun nodig van de staat en blijf ik in de kou staan. Terwijl de rekeningen wel betaald moeten worden.”

Boodschap aan deur

Julien maakt zich grote zorgen, want de eerste steunmaatregelen van de regering zijn niet van toepassing op zijn situatie. “Ik ben gepensioneerde en omdat ik een pensioen trek, heb ik geen recht op de hinderpremie die de uitbaters van een horecazaak kunnen krijgen. Geen eenmalige 4.000 euro, geen steun van 160 euro per dag zoals andere horeca-uitbaters en ook geen overbruggingsrecht”, zegt Julien. Uit woede hing hij een boodschap op aan de deur van zijn café: “Ik krijg geen hinderpremie. Met mijn pensioen kom ik net toe om de lening en verwarming te betalen. Van wat moeten we leven?”, staat er te lezen.

Sinds twee jaar staat het café te koop, maar de cafébazen willen graag blijven verder werken tot zolang er geen deftige overnemer is gevonden. De cafébaas hoopt vooral dat de cafés snel weer open mogen. Hij heeft al een systeem uitgedokterd. “Met de helft van het normaal aantal klanten moet het lukken. Dan is er genoeg plaats tussen de tafels en de mensen. Wij zullen een face shield dragen als we de klanten bedienen", zegt hij.

Vals alarm

Eventjes was er hoop vandaag, voor Julien en Rita. Horeca Vlaanderen afdeling Aalst kwam langs om te zeggen dat Julien recht had op een compensatiepremie, goed voor 3.000 euro, maar dat bleek later vals alarm. “Ook daar blijk ik achteraf bekeken geen recht op te hebben”, zegt Julien. “Ik laat de tekst aan de deur van mijn café nog wat hangen”, zegt hij.