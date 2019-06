Julie Van den Driesschen (dochter van Kelderman-uitbater) is tv-gezicht op Njam: “Ik droom van een eigen bakboek” Rutger Lievens

12 juni 2019

19u07 3 Aalst Julie Van den Driesschen is als tv-chef te zien op Njam TV in het nieuwe kookmagazine ‘In de mix’. Aalstenaars kennen vooral de papa van Julie: Peter Van den Driesschen van het gerenommeerde visrestaurant Kelderman. “Ik droom ervan een boek te schrijven voor bakliefhebbers”, zegt Julie.

Wie ooit al de benen onder tafel heeft geschoven bij visrestaurant Kelderman was waarschijnlijk niet alleen onder de indruk van het lekkers op de borden, maar ook van de bijna poëtische wijze waarop Peter Van den Driesschen het menu voorstelt. Julie combineert de verbale kwaliteiten van haar vader met zijn passie voor voedsel en daardoor schopte ze het nu tot tv-chef.

Met papa op restaurant

“De passie voor eten, dat spat ervan af bij mijn papa. Dat merk je als hij zijn uitleg doet aan tafel bij Kelderman. Al van toen ik nog klein was, neemt hij me regelmatig mee uit eten naar restaurants waar topgerechten worden geserveerd. Zo leer je nieuwe dingen eten, ik ben sowieso niet bang om iets nieuws te proeven”, zegt Julie.

Het bakken zit haar letterlijk in de genen. “Ik heb mijn grootmoeder nooit gekend, maar volgens mijn vader heb ik mijn baktalent van haar. Zij was ook altijd bezig met het bakken van taarten en andere lekkernijen. Als hij mij ziet, moet papa denken aan zijn moeder”, vertelt ze.

Als tiener droomde ze ervan om hotelschool te volgen en dus chef-kok te worden. “Mijn vader raadde het me af. Het is toch een harde wereld en hij was daar bang voor. Ondertussen heb ik een diploma Journalistiek en bleef ik bakken als hobby”, vertelt ze. Ze leerde zichzelf alles via bakboeken, kookprogramma’s en experimenteren in de keuken. Dat resulteerde in winst tijdens het tweede seizoen van televisieprogramma Bake Off Vlaanderen op Vier, vorige zomer.

Bakboek

Ze werd opgemerkt door Njam TV. Sinds mei toont ze daar de basics van het bakken met zes eenvoudige cakes die iedereen moet geproefd hebben. Ze leert je chocoladecake met chocoladebotercrème, frisse citroencake met limoncello of kruidige gembercake maken. “Volgers kunnen mijn baksels terugvinden op Instagram via @fairytalebaking”, zegt ze. “Ik heb ook een persoonlijke bakblog op www.fairytalebaking.com.”

Een overwinning in Bake Off Vlaanderen en nu als presentatrice op Njam TV, het gaat Julie voor de wind. Toch blijft ze dromen. Ze kan schrijven, ze kan bakken, dus is de logische volgende stap een boek. “Ik droom luidop van een bakboek”, zegt ze. Misschien lezen de uitgeverijen mee.