Julie start met online danslessen: “Zo kunnen ouders en kinderen thuis samen dansen!” Rutger Lievens

24 maart 2020

14u40 20 Aalst Julie De Brandt uit Aalst is gestart met het geven van online danslessen. Op maat van ouders en kinderen, zodat die thuis kunnen meedansen.

“Ik geef dansles in onder andere de Academie voor Podiumkunsten in Aalst. Met mijn danslessen wil ik jong en oud in beweging houden tijdens deze coronacrisis. Daarom ben ik gestart met online danslessen”, zegt Julie. “De online danslessen worden gegeven via de Facebookgroep: Julie_online danslessen. Er komen verschillende dansstijlen aan bod, waaronder moderne dans, jazz en latin jazz. Ik probeer een breed publiek aan te spreken door ervoor te zorgen dat de choreografieën qua niveau haalbaar zijn voor iedereen. Zo kunnen ouders en kinderen gewoon samen dansen!”