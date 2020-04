Jubileumeditie Betong uitgesteld naar mei 2021 Rutger Lievens

06 april 2020

10u00 0 Aalst Het skatefestival Betong in Aalst wordt uitgesteld naar mei 2021. De tiende editie van het festival zou normaal plaatsvinden op 9 mei aanstaande.

Het skatefestival Betong kon niet doorgaan, zoals alle events, door het coronavirus. De stad wilde dit jaar de tiende editie van Betong nog zelf organiseren. Het zou de laatste keer zijn dat de stad Aalst de organisatie in handen neemt. Of er nog een elfde editie komt, hangt ervan af of een privé-organisatie het festival wil verderzetten.

Maar eerst de tiende editie dus, en die komt er, maar niet dit jaar. “Omwille van het coronavirus is ook Betong een jaar uitgesteld”, zegt schepen van Jeugd Katrien Beulens. “Tijdens de voorbereidingen al - waarin heel wat afspraken en contracten met derden moeten worden gesloten - was er heel wat onzekerheid over hoe corona en de maatregelen zouden evolueren.”

“De tiende editie van Betong willen we extra in de verf zetten", zegt de schepen. “Skateboarden zou dit jaar ook een Olympische sport worden op de Olympische zomerspelen. Zoals iedereen weet, zijn die intussen ook met een jaar uitgesteld. Reden te meer dus om het goed te vieren.”