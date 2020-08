Jorgi opent ‘Leerstadion’ in du Parc: “Sporten en studeren, de ideale combinatie” Rutger Lievens

13 augustus 2020

18u10 4 Aalst Jorgi De Brouwer start vanaf september met een nieuw educatief project in Aalst: het Leerstadion. Dat staat voor de combinatie van leren en sporten op de vernieuwde site van du Parc. “Veel bewegen heeft een positieve invloed op de cognitieve ontwikkeling van een kind”, zegt Jorgi.

“In tal van onderzoeken las ik dat jongeren te weinig bewegen en ze jaar na jaar minder scoren voor kerncompetenties. Als leerkracht Economie en Wiskunde heb ik steeds een voorliefde gehad voor sport, dit wil ik nu graag combineren. Veel bewegen zou immers ook een positieve invloed hebben op de cognitieve ontwikkeling van een kind. Uit dit idee en de talloze faciliteiten die de site van du Parc biedt, is dit project ontstaan”, zegt hij.

Bijlesbureau

“We richten ons op verschillende doelgroepen bij de schoolgaande jeugd. Er is de After School workout voor leerlingen van 6 tot 14 jaar. Kinderen komen na school bij ons voor hun dagelijkse hoeveelheid beweging in één van de sportzalen of het aangrenzend stadspark bij mooi weer. Nadien focussen we ons ons op de schoolse taken en bereiden we de lessen voor”, legt hij uit.

Tijdens de vakantie zijn er educatieve sportkampen. “Van 24 tot 28 augustus organiseren we nu een back-to-schoolweek zodat leerlingen wat routine krijgen voor komend schooljaar. We zouden het Leerstadion niet zijn mochten we hierbij sport en spel vergeten. We voorzien dus een halve dag les en een halve dag sport. Daarnaast organiseren we taalkampen waarbij taal op een sportieve manier versterkt wordt”, zegt hij. “We werken samen met ervaren leerkrachten voor de specifieke vakken. In dit opzicht fungeren we dus ook als een bijlesbureau voor het secundair onderwijs waar we leerlingen ondersteunen bij moeilijkheden voor bepaalde vakken. Hiervoor werken we individueel in onze bureaus op het eerste verdiep boven restaurant Table du Parc.”

Geneeskunde

“Sinds deze zomer geven we ook lessen ter voorbereiding van het toelatingsexamen geneeskunde. Dat heet ‘Studio Medica’”, zegt hij. “Vanaf september start hiervoor ook een jaartraject waar we de leerlingen voorbereiden op de wetenschappen en de generieke competenties die ze nodig hebben om te kunnen starten aan de opleiding Geneeskunde.”