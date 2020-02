Joran (21) schrijft beste Bierkaartjespoëzie: ‘Zijt gij. Vandaag?’ Rutger Lievens

01 februari 2020

15u30 0 Aalst De 21-jarige Joran Ceulebroeck uit Baardegem heeft de ‘Bierkaartjespoëziewedstrijd’ van Utopia gewonnen. Zijn poëzie werd gekozen uit 300 inzendingen. Het gedicht is lezen op een groot spandoek aan Utopia.

Joran Ceulebroeck (21) is uiteraard in de wolken met de overwinning. “Ik schrijf wel vaker gedichten maar hou ze toch liever voor mezelf. Het is gewoon een leuke bezigheid. Door mijn zus kom ik er nu voor de eerste keer mee naar buiten. In een verhitte discussie daagde ze mij uit om mee te doen, en kijk: blijkbaar was mijn gedichtje toch zo slecht nog niet”, zegt hij.

“Ik zit zelf ook gewoon heel veel in Utopia en dacht al vaak aan een deelname. Alles had gewoon een ‘final push’ nodig, en die heeft Zoë me dus gegeven. Ik denk dat er een 300-tal deftige inzendingen waren, en nog enkele tientallen met zattemansklap op”, aldus Joran.

3 woorden, 20 interpretaties

Het gedicht bestaat uit drie woorden ‘Zijt gij Vandaag’ gevolgd door een vraagteken. Hoe moeten we dat interpreteren? Joran laat dat open. “Op de vraag rond interpretatie geef ik iedereen hetzelfde antwoord. De schoonheid van poëzie zit hem in het feit dat het totaal onderhevig is aan interpretatie. Daar probeer ik mijn gedichten ook naar te schrijven, zo open mogelijk. Maar eens ik mijn interpretatie geef, staat de betekenis voor iedereen vast, dus doe ik dat beter niet”, zegt hij.

“Het doel van mijn gedicht is dat iedereen er zijn eigen gevoel aan kan geven. Ik heb ondertussen al twintig verschillende interpretaties te horen gekregen en dat maakt alles zoveel mooier. Ook de negatieve reacties zijn oke, zolang het werkje maar een prikkel veroorzaakt.”