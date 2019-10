Joodse organisaties kregen rondleiding in carnavalshallen Rutger Lievens

23 oktober 2019

19u28 0 Aalst Het Forum van de Joodse Organisaties en Aalsterse carnavalisten hebben deze woensdagochtend mekaar ontmoet aan de carnavalshallen. De Joodse organisaties kregen er een rondleiding in de carnavalshallen. Dat gebeurde op vraag van Unia, dat bemiddelt tussen Joodse organisaties en carnavalisten. Pers en politiek waren niet welkom.

Eerder werden Aalsterse carnavalisten ook al uitgenodigd op de Dossin-kazerne, waar de Holocaust wordt herdacht. De Joodse organisaties waren deze ochtend te gast in Aalst aan de carnavalswerkhallen. De rondleiding kwam er op vraag van Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia. Els Keytsman van Unia is van Aalst en probeert te bemiddelen.

Wat er precies gezegd is en of het nog goed komt tussen de carnavalisten en de Joodse organisaties, dat is niet bekend. Pers en politiek waren niet welkom. Er zou morgen donderdag wel een persbericht komen van de Joodse organisaties en de carnavalisten.