Joodse media aanwezig op Aalst carnaval, ook het Nederlandse NOS en Duitse ARD brengen verslag uit Rutger Lievens

17 februari 2020

18u23 36 Aalst Verschillende Joodse media hebben een accreditatie aangevraagd bij de stad Aalst om er zondag verslag te kunnen uitbrengen van carnaval. Ook NOS, ARD en Vice dienden zo’n aanvraag in.

Een reporter van Joods Actueel diende een aanvraag in om van op de Grote Markt verslag uit te kunnen brengen van het carnaval van Aalst, nu zondag. Ook een journalist van Jewish Telegraphic Agency zal er zijn. Dat is een Joods persbureau dat Joodse media van over de hele wereld bedient.

De stad Aalst kreeg ook een aanvraag binnen van andere buitenlandse media: het Nederlandse NOS, het Duitse ARD en het Amerikaanse Vice komen naar Aalst. Andere aanvragen zijn er voorlopig nog niet.

Dit jaar is er meer aandacht van buitenlandse media voor Aalst carnaval en de reden waarom kent iedereen. Een jaar lang was er heisa rond een Joodse praalwagen die vorig jaar meeging in de stoet. Aalst carnaval werd er in december voor geschrapt van de Unesco-erfgoedlijst.