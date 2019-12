Jongen (11) op weg naar school doodgereden door vrachtwagen aan fabriek in centrum Aalst Koen Baten Rutger Lievens

11 december 2019

08u46 1218 Aalst In Aalst is deze morgen een 11-jarige jongen overleden toen hij op weg was naar school met zijn jongere zus en zijn mama. De jongen wandelde op het voetpad toen een vrachtwagen plots de parking op reed en de jongen onder de wielen terechtkwam. Hij stierf ter plaatse door de aanrijding, voor de ogen van zijn familie. Mogelijk gaat het om een dodehoekongeval.

Het ongeval gebeurde tijdens de ochtendspits in Aalst. In de Alfred Nichelsstraat, vlakbij de fabriek van Tereos, werd Celio M. geraakt door een vrachtwagen die achterwaarts de parking wilde verlaten. De jongen kwam onder de wielen terecht en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De bestuurder van de vrachtwagen merkte het kind niet op. Vermoedelijk gaat het om een dodehoekongeval. Op de plaats zijn er camera’s aanwezig die bekeken zullen worden om de exacte omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Verdriet

Familie en vrienden kwamen na het vernemen van het dodelijk ongeval meteen ter plaatse naar de parking. Zij waren zwaar aangeslagen door de feiten en konden met hun verdriet geen blijf op de parking. De tante van de jonge Celio kwam ook ter plaatse na het ongeval en was zwaar aangeslagen. “Ik kan nog altijd niet geloven hoe dit ongeval kon gebeuren", zegt Judith. “Het is echt verschrikkelijk. Celio was op weg naar school toen hij plots werd aangereden door de vrachtwagen. Ik ben er het hart van in", vertelt ze. De mama die alles zag gebeuren werd na de feiten naar het ziekenhuis gebracht. “Zij verkeert zwaar in shock na alles wat ze gezien heeft. We zullen er zeker zijn voor haar en zijn broer en zus, waarvan de zus ook het ongeval zag gebeuren", aldus de tante.

De jonge tiener ging naar school in de basisschool van het Sint-Jozefscollege in Aalst. Ook zij reageren verslagen op hun Facebookpagina. “Vandaag weten we ons als collegegemeenschap kwetsbaar en klein. Aarzelend willen we, in intense en oprechte verbondenheid met zijn familie, zijn klasgenoten en allen die getroffen zijn door dit onwezenlijk heengaan bijstaan", klinkt het.

Ook Tereos zelf, waar het ongeval gebeurde, betuigt in een persbericht zijn mededeling aan de familie. “Ook wij zijn in shock en betuigen ons diepe medeleven aan de getroffen familie", zegt Gerdi De Kimpe van Tereos. “Wij werken mee aan het onderzoek om de exacte oorzaak te achterhalen, maar starten ook met een intern onderzoek. Wij willen alles in het werk stellen om dit niet meer te laten gebeuren. Veiligheid is een topprioriteit voor ons. Het betreft een vrachtwagen van een externe firma die helaas tot het tragisch ongeval heeft geleid", klinkt het.

Hevig gegil

Lisa Gabriëls uit Aalst was deze ochtend vlakbij het ongeval toen het gebeurde. “Ik was op weg met de kinderen in de buggy om hen weg te brengen naar school toen ik plots een hevig gegil hoorde", zegt Lisa. Daarna zag ik het tragische ongeval gebeuren en ben ik meteen ter plaatse gegaan om het meisje te helpen waar ik kon. Ik zag meteen dat dit niet goed afgelopen was", zegt Lisa.

Lisa passeert dagelijks langs dit punt en zegt dat het hier bijzonder gevaarlijk is. “Iedereen weet dat het gevaarlijk is om daar te passeren. Het had niet mogen gebeuren, maar het is nu toch gebeurd", klinkt het. “Elk moment passeren daar kinderen, er moet gewoon iets aan veranderen. Een hek plaatsen, of een verbod voor vrachtwagens om tussen 8 uur en 9 uur ‘s morgens daar te rijden kan al veel veranderen. Ik en vele andere ouders durven nu onze kinderen daar niet alleen te laten", besluit Lisa.

Het ongeval gebeurde aan één van de gevaarlijkste punten van Aalst: het kruispunt van de ring met de Alfred Nichelstraat en de Vilanderstraat, vlak in de buurt van de Zeebergbrug en de Cimorné (rechtsonder op de kaart). Het is daar dat de vrachtwagens af en aan rijden om de goederen van Tereos, beter bekend als de Amylum, weg te brengen. In de omgeving liggen ook veel scholen.