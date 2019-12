Jongen (11) doodgereden door vrachtwagen aan fabriek in centrum Aalst, ooggetuigen in shock: “Het gegil, de wanhoop van de chauffeur, zal ik nooit vergeten” KBD / RLA

11 december 2019

08u46 1218 Aalst Deze ochtend net voor acht uur is een jongen aangereden door een vrachtwagen aan de parking glucoseproducent Tereos in het centrum van Aalst. Het slachtoffer, een jongen van 11 jaar, is overleden.

Middenin de ochtendspits reed een vrachtwagen achteruit op de parking richting het voetpad van de Alfred Nichelstraat. Daar liep het slachtoffer met zijn oudere zus en jongere broer. Ook hun mama was bij hen. De vrachtwagen moet het kind niet opgemerkt hebben. De jongen is 11 jaar oud en zit in het zesde leerjaar van het Sint-Jozefscollege, afdeling Pontstraat. Hij kwam onder de wielen van de truck terecht en was op slag dood.



Tv-gezicht Steven Van Herreweghe, woonachtig in Aalst, reageert geschokt op het dodelijke ongeval. “Elke dag op weg naar school, passeer ik de fabriek pal in het centrum. Elke ochtend houd ik mijn hart vast voor de kinderen die daar langs moeten op weg naar school. Daarnet is één kindje, te voet er niet meer geraakt.”

Elke dag op weg nr school, passeer ik fabriek pal ih centrum. Vrachtwagens aan en af. Elke ochtend houd ik mijn hart vast vr massa kinderen die daar langs moeten op weg nr school. Daarnet is één kindje, te voet er niet meer geraakt. vrachtwagen greep hem. Geen woorden voor. pic.twitter.com/CzwtbmjNbA StevenVanHerreweghe(@ VanHerrewegheST) link

“Ik blijf bij jou”

“Dingen die ik nooit zal vergeten”, schrijft ook ooggetuige Lisa Gabriëls op Facebook. “Het gegil. De wanhoop van de vrachtwagenchauffeur. De zus die ik in mijn armen hield en dat op haar broertje riep. De woorden ‘ik blijf bij jou’ die uit mijn mond rolden. De woorden ‘alles komt goed’ die ik wegslikte. Het kleine jongetje dat verweesd op de parking stond en een broertje bleek te zijn. De dappere, moedige omstaanders die knielden bij het overleden kind. De vragende blik in de ogen van mijn eigen kinderen. Het geluid van de moeder. Het geluid van de moeder. Het geluid van de moeder. De ambulances die zo lang op zich lieten wachten, al kan het evengoed zijn dat het maar tien minuten duurde.”

Het ongeval gebeurde aan één van de gevaarlijkste punten van Aalst. Het kruispunt van de ring met de Alfred Nichelstraat en de Vilanderstraat, vlak in de buurt van de Zeebergbrug en de Cimorné. Het is daar dat de vrachtwagens af en aan rijden om de goederen van Tereos, beter bekend als de Amylum, weg te brengen.

“Doe er iets aan”

Dat er nu een kind moet sterven, maakte vele Aalstenaars boos. “Een ongeval, ja. Een tragisch ongeval zoals we dat noemen. Maar wel een met een verantwoordelijkheid”, schrijft Aalstenaars Lisa nog. “Elke dag passeer ik, net als velen, deze plek. Met mijn kinderen. En ik kijk naar de truckchauffeurs, zoek hun blik. De ene keer steek ik over, de andere keer denk ik dat ze me wel gezien hebben. Maar zeker ben je nooit.”

Ik ben niet de persoon van de grote woorden. Niet de persoon van de wijzende vinger. Maar dit was zo overduidelijk, al jaren, een accident waiting to happen Ooggetuige en Aalstenaar Lisa Gabriëls

“Ik ben niet de persoon van de grote woorden. Niet de persoon van de wijzende vinger. Maar dit was zo overduidelijk, al jaren, een accident waiting to happen. Dit is niet de schuld van de truckchauffeur. Wel die van Stad Aalst. Zet daar een hek rond. Verander de aanrijtijden, zorg dat ze de spits mijden. Verplaats de industriële site in het kloppende hart van mijn stad. Wat dan ook, maar doe er iets aan. Ook al is het nu al te laat.”

De bestuurder van de vrachtwagen is een 31-jarige man van Poolse origine. Hij was niet onder invloed van drank of drugs. De burgemeester van Aalst, Christoph D’Haese (N-VA), laat weten dat de camerabeelden zullen onderzocht worden om meer duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden van het ongeval.

Later meer.