Jongeman langs achter neergestoken met twee messteken aan Netwerk: slachtoffer zwaargewond Koen Baten

15 september 2020

17u56 144 Aalst Aan de Houtkaai in Aalst vond er deze namiddag een steekpartij plaats tussen twee personen. Een jongeman werd er langs achter aangevallen in de rug en kreeg twee steken op zijn lichaam. Hij probeerde nog weg te lopen, maar zakte even verderop in elkaar.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De steekpartij gebeurde deze namiddag iets voor 16.00 uur na schooltijd. De jongeman liep ter hoogte van Netwerk in Aalst toen hij plots werd aangevallen door een andere man. Wat de exacte omstandigheden van de steekpartij zijn is op dit moment nog onduidelijk.

Mogelijks kenden beide personen elkaar wel en gaat het om een persoonlijke vete tussen de twee. Het labo kwam ter plaatse om de plaats van de feiten te onderzoeken. De jongeman zelf werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn exacte toestand is niet helemaal duidelijk.

De site rond de Houtkaai is volledig afgesloten door de politie tot zolang het onderzoek loopt. Voetgangers en automobilisten mogen er op dit moment niet door.

Het is al de tweede steekpartij op korte tijd in het Aalsterse stadscentrum. Vorige maand stak een jaloerse ex-partner die de scheiding niet kon verkroppen zijn vrouw neer aan de parking op het woonzorgcentrum waar de vrouw werkte. Zij werd toen in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis en is er nog steeds niet goed aan toe.