Jonge boefjes krijgen werkstraf na afpersing Nele Dooms

16 juli 2019

17u21 4 Aalst Twee jonge boefjes uit Aalst zijn door de Dendermondse rechter veroordeeld tot een werkstraf.

Bienvenus F. en Mpanga M. moeten tweehonderd uur gemeenschapsdienst uitvoeren. Doen ze dat niet, dan vliegen ze een jaar de gevangenis in. De twee persten in de nacht van 24 op 25 mei 2019 een voorbijganger in de Sluierstraat in Aalst af. Ze lieten hun slachtoffer, die een minderjarige student was, geloven dat ze gewapend waren en eisten zijn geld. De buit verstopten ze in hun onderbroek. De feiten werden echter met bewakingscamera’s op beeld vastgelegd. Aan de hand daarvan kreeg de politie hen te pakken. F. bekende zijn betrokkenheid, maar M. ontkende die. “Ik was aan het telefoneren en heb er niets mee te maken gehad”, beweerde hij. De rechter geloofde dat niet.