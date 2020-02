Jonge bestuurder rijdt wagen in de prak tegen betonnen vangrail Koen Baten

13 februari 2020

23u30 0 Aalst Aan het oprittencomplex in Aalst is donderdagavond rond 22.30 uur een bestuurder met zijn voertuig tegen de betonnen vangrail geknald. Hij raakte zelf niet gewond, maar zijn auto is wel totaal verloren.

Het ongeval gebeurde in de richting van Ninove. De bestuurder kwam vanuit Aalst toen hij in de bocht begon te slippen en tegen de kant knalde. Hij kwam even verderop tot stilstand. Zijn wagen raakte zwaar beschadigd en is rijp voor de schroothoop.

De brandweer van Aalst en Denderleeuw kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. De oprit in Aalst was afgesloten voor het verkeer, waardoor het verkeer moest rondrijden via de afrit Erpe-Mere om daar terug de oprit richting Aalst te nemen.