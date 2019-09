Jonge bestuurder rijdt 184 per uur op E40 en moet theoretisch en praktisch examen opnieuw afleggen Koen Baten

09 september 2019

18u05 0

Omdat hij 184 kilometer per uur reed op de E40 in Aalst, is K.V. veroordeeld tot 45 dagen rijverbod en een geldboete van 1.600 euro.

Vorig jaar reed hij ‘s nachts om 4.15 uur met een snelheid van 184 kilometer per uur op de E40 in Aalst. Hij had toen nog geen twee jaar zijn rijbewijs. Behalve een geldboete en rijverbod moet hij ook zijn rijexamens opnieuw afleggen.