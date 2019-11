Jonge bestuurder met 3 promille in zijn bloed moet zich laten testen op rijgeschiktheid Koen Baten

07 november 2019

17u15 3 Aalst Robin D. stond donderdag terecht in de politierechtbank van Aalst nadat hij met 3,09 promille van de weg is geraakt en een kast van Telenet en twee palen vernielde. De jongeman had nog geen twee jaar zijn rijbewijs toen hij stomdronken achter het stuur kroop.

D. verwittigde wel zelf de politie en gaf ook meteen toe dat hij te veel had gedronken toen hij achter het stuur was gekropen. “Hij pleegde geen vluchtmisdrijf en gaf zijn fouten ook meteen toe", aldus zijn raadsman. De jongeman zelf was niet aanwezig, maar politierechter Mireille Schreurs oordeelde dat het toch aangewezen was om de rijgeschiktheid van de man te laten controleren. “Hij moet een dokter bezoeken en mij een attest voorleggen dat hij geen probleem heeft", klinkt het.

Naast de geschiktheid riskeert de jongeman een boete van 1.600 euro en zes weken rijverbod. Hij zal ook zijn theoretisch of praktische rijbewijs opnieuw moeten afleggen. De zaak wordt voortgezet op 18 november.