Jonge bestuurder krijgt boete en rijverbod na zware snelheidsovertreding Koen Baten

30 december 2019

17u49 1 Aalst Een jonge bestuurder moest zich maandag verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding in de bebouwde kom. Hij reed er met een snelheid van 108 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 50 kilometer per uur.

Op het moment van de overtreding had de bestuurder nog maar twee weken zijn rijbewijs gehaald. “Hij beseft dat hij toen over de schreef is gegaan en dat deze snelheid niet kan", aldus zijn advocaat. Omdat hij nog een jonge bestuurder is, moet hij een van zijn examens opnieuw afleggen. De jongeman koos ervoor om zijn praktisch examen opnieuw af te leggen. Daarnaast kreeg hij een boete van 400 euro en zes weken rijverbod opgelegd.