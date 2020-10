Jonge bestuurder die ongeval veroorzaakt onder invloed riskeert geldboete en rijverbod Koen Baten

12 oktober 2020

16u23 1 Aalst Lucas M. stond maandag terecht voor de politierechter in Aalst nadat hij op de E40 aan het oprittencomplex een ongeval veroorzaakte. De jongeman reed in op de bestuurster voor hem, waarna ze beiden aan het slippen gingen en op de pechstrook terechtkwamen. M. bleek hierbij onder invloed te zijn van alcohol en gaf toe enkele vodka’s gedronken te hebben.

Het ongeval speelde zich af omstreeks 5.30 uur ‘s morgens. De vrouw was aan het invoegen aan het oprittencomplex toen M. haar met hoge snelheid achteraan aanreed. De schade was groot na het ongeval, maar gelukkig vielen er geen gewonden. De jongeman was in Gent weggeweest met enkele vrienden en besloot niet meer naar huis te rijden. “Ik had echter al een tijd niets meer gedronken en dacht wel dat het zou gaan”, klonk het.

M. zelf heeft er bijzonder veel spijt van dat hij onder invloed van drank naar huis is gereden. “Ik zal deze fout nooit meer maken”, klinkt het. De man riskeert een boete van 3.200 euro en een rijverbod van twee maanden.

De rechtbank doet uitspraak op 5 november.