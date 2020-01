Jong Vld geeft Blauwe Ster aan Thomashuizen Rutger Lievens

19 januari 2020

12u01 0 Aalst Jong Vld Aalst geeft de Blauwe Ster van dit jaar aan Thomashuizen België. Die organisatie bouwt in Meldert het eerste Thomashuis van Vlaanderen, een liefdevolle thuis voor mensen met een verstandelijke beperking.

In november was er de eerstesteenlegging van het eerste Thomashuis van Vlaanderen in Meldert. De bouwwerken zijn gestart, binnen een jaar kan de werking daar starten. Jong Vld in Aalst moedigt dit initiatief aan en geeft Thomashuizen de Blauwe Ster. “Zorgen voor mekaar, wij vinden dat belangrijk. Tegenover andere stokpaardjes van het liberaal gedachtegoed - het economische en het ondernemerschap - lijkt zorg eerder een soft onderwerp. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Zorgen en ondernemen gaan hand in hand en Thomashuizen is daar een prachtig voorbeeld van”, zegt Charlien De Kerpel, voorzitster van Jong Vld Aalst.