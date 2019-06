Joke De Swaef (Open Vld) legt eed af Rutger Lievens

25 juni 2019

20u23 13 Aalst Joke De Swaef (Open Vld) zetelt voortaan in het Bijzonder Comité Sociale Dienst van de stad Aalst. Ze legde de eed af.

De Swaef was in de vorige bestuursperiode OCMW-raadslid voor Open Vld. Later geraakte ze ook in de gemeenteraad van Aalst. Met de gemeenteraadsverkiezingen was ze - mede door de tegenvallende resultaten van Open Vld - niet meer verkozen voor de gemeenteraad. Martine De Maght (Open Vld) doet nu afstand van haar zitje waardoor Joke De Swaef lid kan worden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Dat comité van de OCMW-raad beslist onder meer over de toekenning van leeflonen.